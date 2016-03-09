دراسة: الأطعمة الغنية بالحديد تقلل فوائد الشاي الأخضر

أوراق شاي أخضر – رويترز

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن شرب الشاي الأخضر بعد تناول الأغذية الغنية بالحديد، يقلل فوائده الصحية وفاعليته المضادة للأكسدة، وخاصة لدى المرضى الذين يعانون من التهاب الأمعاء.

وأوضح الباحثون بجامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الأشخاص الذين يبحثون عن فوائد الشاي الأخضر، خاصة مرضى التهاب الأمعاء عليهم عدم تناوله بعد وجبة غنية بالحديد، ونشروا نتائج دراستهم في الدورية الأمريكية لعلم الأمراض.

وأجرى الباحثون دراستهم على مجموعة من الفئران، واكتشفوا أن تناول الشاي الأخضر بعد وجبة غنية بالحديد، يفقد الشاي قدرته كمضاد للسموم والأكسدة.

وأشار فريق البحث إلى أن الأطعمة الغنية بالحديد تشمل اللحوم الحمراء والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل اللفت والسبانخ، وينطبق نفس التحذير مع مكملات الحديد التي تباع في الصيدليات.

وبحسب الدراسة، فإن الشاي الأخضر يحتوى على مكونات مفيدة في تخفيف التهاب الامعاء، وعند تناوله بعد الأطعمة الغنية بالحديد أو مكملات الحديد يفقد الشاري قدرته العلاجية، والتهاب الأمعاء، هو التهاب مزمن يصيب الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى الإسهال الدموي، والألم، والتعب، وفقدان الوزن وغيرها من الأعراض بما في ذلك نقص الحديد وفقر الدم، وهذا يستوجب أن يتناول المرضى مكملات الحديد والأغذية الغنية بالحديد.

وقال قائد فريق البحث الدكتور ماتام فيجاي كومار، أستاذ علم التغذية بجامعة ولاية بنسلفانيا: "من المهم أن يعلم مرضى التهاب الأمعاء الذين يتناولون مكملات الحديد، متى يتناولون الشاي الأخضر للحصول على فوائده العلاجية".

وأضاف أن "نتائج الدراسة يمكن أن تفيد الأشخاص الذين يتناولون الشاي الأخضر لفوائده الصحية، وكذلك الأشخاص الذين يستخدمونه بشكل خاص لعلاج التهاب الأمعاء".

كانت أبحاث هولندية أفادت بأن تناول ما بين 3 إلى 5 أكواب من الشاي الأحمر يوميًا، يجنب الأشخاص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، وأوصى مجلس الصحة في هولندا، وهو هيئة علمية مستقلة، الأشخاص بتناول الشاى كأحد المشروبات الصحية التي تحافظ على الصحة.

