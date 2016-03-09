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تونس: مقتل 10 "إرهابيين" من تنظيم الدولة في "بنقردان"

9/3/2016

ضحايا لأحداث بن قردان الأخيرة – أرشيف

قالت السلطات التونسية الأربعاء إن قوات الأمن قتلت عشرة "إرهابيين" تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في عمليات تعقب مستمرة منذ أمس الثلاثاء في مدينة بنقردان الواقعة على الحدود التونسية مع ليبيا.

وقال بيان مشترك لوزارتي الدفاع والداخلية "تم القضاء على إرهابيين اثنين اليوم الأربعاء بعد تعقبهما من قبل الوحدات الأمنية والعسكرية إثر اقتحامهما لورشة وتم القضاء على عنصر إرهابي آخر بمنطقة العامرية وبذلك ترتفع حصيلة الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم منذ الليلة الفارطة إلى 10″ أشخاص.

وقتل أيضا خلال مواجهة اليوم الأربعاء جندي ليبلغ إجمالي القتلى في المواجهات التي بدأت يوم الاثنين 65  من بينهم 13 من رجال الأمن وسبعة مدنيين و45 مسلحا. 

وضبطت القوات التونسية أربع بنادق كلاشنيكوف عقب هجوم على بيت لمقاتلين تابعين للتنظيم، وفي مدينة بنقردان خرج الآلاف لتشييع جثامين رجال أمن ومدنيين قتلوا في المواجهات. 

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المهاجمون قد عبروا الحدود لكن سيناريو الهجوم هو ما كانت السلطات التونسية تخشاه خصوصا مع تزايد نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا مستفيدا من الفوضى العارمة هناك 

ورفعت تونس حالة التأهب على حدودها منذ غارة أمريكية على معاقل تنظيم الدولة  في مدينة صبراتة الليبية. 

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