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تعرف على سبب تحذير منظمة الصحة للحوامل من السفر !

8/3/2016
  الصحة العالمية تدعو الحوامل لعدم السفر إلى مناطق انتشار زيكا

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم (الثلاثاء) إلى إجراء بحوث عاجلة على السلالات المختلفة لفيروس زيكا، معتبرة أن قطاع الخدمات الصحية في المناطق التي ينتشر فيها فيروس زيكا يجب أن يكون مستعدا لزيادات محتملة في حالات ظهور أعراض عصبية أو التشوهات الخلقية.

 وقالت المنظمة الدولية بناء على نصائح خبراء مستقلين يرأسهم الطبيب ديفيد هينان في بيان إن الحوامل "يجب أن يُنصحوا بعدم السفر إلى المناطق التي ما زال ينتشر فيها فيروس زيكا" من دون أن تشمل التوصيات حظر السفر أو العلاقات التجارية بشكل عام.

 وقالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية "مارجريت تشان" في مؤتمر صحفي "يمكننا أن نتوقع المزيد من الحالات وتوسع رقعة الانتشار الجغرافي"،  مشيرة إلى أن الانتقال الجنسي أكثر شيوعا مما كان يعتقد في السابق. 

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