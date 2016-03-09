تعرف على أبرز الأرقام الرياضية فى أسبوع

اللاعب المصري / محمد صلاح

شهد هذا الأسبوع مجموعة من المفاجآت في الملاعب الرياضية، عكستها الأرقام من بينها قيمة انتقال النجم الانجليزي فاردي وصل لـ 30 مليون جنيه إسترليني، كما حقق نادي غولدن ستيت الأمريكي لكرة السلة رقم قياسيا جديد .. وإليكم أهم أرقام هذا الأسبوع:

صفر

عدد الأهداف التى ولجت شباك نادى ريال مدريد الإسباني على ملعبه (سانتياغو بيرنابيو) فى مبارياته فى شامبيونزليج الأوربي خلال الموسم الحالي.. وهو الفريق الوحيد فى البطولة الذى يحتفظ بنظافة شباكه فى ملعبه حتى الآن .

5

عدد الأهداف التى يتحمل الحارس الألمانى كيفين تراب مسئوليتها فى الموسم الحالي مع فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان.. وهو الرقم الأعلي بين كل حراس شامبيونزليغ فى الموسم الحالي قبل مباريات الإياب فى ثمن النهائي.. ويلعب سان جيرمان غدا فى لندن مع تشيلسى الانجليزي.

30

هو عدد الملايين من الجنيهات الاسترلينية التى يجب أن يدفعها أى ناد يرغب فى انتقال النجم الإنجليزي جيمى فاردى إليه من ناديه ليستر سيتى متصدر الدورى الإنجليزي حاليا.. ويمتد عقد فاردى (29 عاما) مع ناديه لثلاث سنوات قادمة.

45

رقم قياسي جديد فى الدورى الأمريكي لكرة السلة للمحترفين أضافه نادى غولدن ستيت واريورز إلى قائمة أرقامه القياسية الوفيرة فى الموسم الحالي.

واريورز فاز فى ملعبه (اوراكل ارينا) على اورلاندو ماجيك 119-113 محققا الفوز رقم 45 على التوالي على ملعبه منذ يناير 2015.. وحطم الرقم السابق المسجل لفريق شيكاغو بولز بالفوز 44 مباراة متتالية من مارس 1995 إلى ابريل 1996.

399

يورو , قيمة تذكرة مقصورة (في. أى. بى.) فى ملعب ستاد دى فرانس فى مباراة منتخبي فرنسا وانجلترا مساء 19 مارس الجاري فى بطولة الدول الست الكبري للرغبى.. وتوفر التذكرة لصاحبها وجبة غذائية قبل المباراة والعديد من المشروبات والأطعمة الخفيفة خلالها.