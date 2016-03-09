بدلا من السيليكون، كولومبية تحقن ثديها بالمخدرات لتهريبها

حملت المرأة نصف كيلوغرام من الكوكايين داخل كل ثدي

قال مسؤول جمارك في ألمانيا اليوم الأربعاء إنهم ضبطوا امرأة كولومبية عمرها 24 عاما في مطار فرانكفورت بعد العثور على كيلوجرام من الكوكايين مزروعا داخل ثدييها.

وارتاب مسؤولو المطار في المرأة بعد ظهور آثار جراحة حديثة أسفل ثديي المرأة خلال عملية التفتيش في 24 فبرابر شباط الماضي بالإضافة لشكواها من آلام حادة.

واعترفت المرأة بحمل المخدرات التي زرعت داخل جسدها أثناء جراحة تم الترتيب لها على عجل.

وقال متحدث باسم الجمارك إن قيمة المخدرات المضبوطة تبلغ مئتي ألف يورو (220 ألف دولار) وإنها كانت في طريقها لإسبانيا.

وقال المتحدث هانز يورجن شميت "هذه هي أول حالة في ألمانيا يتم فيها تهريب المخدرات بهذه الطريقة."

وذهل ضباط الجمارك مما وصفوها جراحة أجراها هواة. وقال شميدت إن ذلك يدل على مدى "استهانة مهربي المخدرات بالحياة الإنسانية والأوضاع المهددة للحياة التي يضعون فيها من يحملون المخدرات."

وستواجه المرأة اتهامات بتهريب المخدرات وستواجه حكما بالسجن، وقالت إن لها ثلاثة أطفال في كولومبيا حيث تعمل في مجال الزراعة.