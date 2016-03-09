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بايدن من القدس: كنت على بعد خطوات من عملية الطعن

9/3/2016

قال قال نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن واشنطن تعمل على دعم المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وأنها قدمت الكثير من المساعدات الدفاعية، لافتاً إلى أن إسرائيل ستصبح مركزاً للطاقة في المنطقة، الأمر الذي سينعكس على العلاقات مع تركيا والأردن ومصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو (الأربعاء)، أنه كان على بعد مئات الأمتار عن هجوم أمس، وأن هذا الأمر قد يحدث في أي وقت، موضحاً أن عدم إدانة ما أسماه بـ"الهجمات الإرهابية" كما حصل بالأمس، والتحريض على العنف، يعرقل عملية السلام وحل الدولتين.

وأشار "بايدن" إلى أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، سوف يلتقي بقادة دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل القادم، وعن تنظيم الدولة قال: "سنقضي على تنظيم الدولة معاً في ظل وجود تحالف من أجل محاربة الإرهاب".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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