بالصور.. أول كسوف كلي للشمس بأندونيسيا منذ 33 عاماً

لحظة كسوف الشمس

شهدت أندونيسيا، الأربعاء، أول كسوف كلي للشمس منذ 33 عاماً، حيث ساد الظلام عدة دقائق، حظي خلالها الملايين بمتابعة هذا الحدث النادر.

ورغم أنه جرى رصد الكسوف في منطقة جنوب شرق آسيا وأنحاء من دول المحيط الهادئ، لكن أفضل المواقع لمشاهدته كانت في إندونيسيا.

وحدث الكسوف الكلي في 5 مدن في أقاليم سومطرة وبورنيو وسولاويزي الأندونيسية.

وأدت الظاهرة الفلكية إلى تدفق السياح على إندونيسيا صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا والتي نظمت حفلات موسيقية وأسواقا ليلية في أماكن متفرقة بمناسبة الحدث، وقالت وزارة السياحة إن أكثر من 10 آلاف متفرج أتوا خصيصاً لمشاهدة هذه الظاهرة.

وبحسب رويترز، قال مهيمن رمزة، مدير فندق آستون وهو من بين عدد من الفنادق التي شهدت زيادة في الإشغالات، وصلت إلى حد حجز جميع الغرف في مدينة باليمبانغ بجزيرة سومطرة في غرب إندونيسيا "استضفنا سياحا بأقصى حد تسمح به قدراتنا".

مكان حدوث كسوف الشمس-ناسا

وبحسب "فرانس برس"، تابع عشرات الآلاف من الزوار الأجانب والإندونيسيين هذه الظاهرة الطبيعية التي بثت مباشرة عبر القنوات التلفزيونية المحلية، واستخدم البعض نظارات خاصة والتقط البعض الآخر صوراً للكسوف بواسطة هواتفهم الخليوية.

وفي أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان في العالم، توافد المؤمنون إلى المساجد لأداء صلوات مخصصة للكسوف، ويعتبر هذا الكسوف الشمسي الكامل العاشر من نوعه في القرن الحادي والعشرين.

وقد سجلت الظاهرة السابقة في العشرين من مايو/أيار 2015 لكنها كانت مرئية في مناطق نائية جداً من الأرض مثل جزر فارو وارخبيل سفالبارد النروجي في القطب الشمالي.

ومن المتوقع حدوث الكسوف الشمسي الكامل القادم في 21 أغسطس/ آب من العام 2017 في الولايات المتحدة، ويحدث كسوف الشمس حين يلقي القمر بظله على كوكب الأرض وهو يمر بينها وبين الشمس.