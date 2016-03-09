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القبض على زوجة عقيد بالجيش على ذمة " اغتيال بركات"

9/3/2016

العقيد ياسر سيف وزوجته الدكتورة بسمة إبراهيم

قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة اليوم حبس " بسمة إبراهيم رفعت " طبيبة بشرية 15 يوما، وتجميد حساباتها البنكية وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات العام الماضي.

وقالت مصادر حقوقية للجزيرة مباشر إن قوات الأمن اعتقلت العقيد المتقاعد بالجيش المصري ياسر سيف قبل 4 أيام، وقامت بإخفائه قسريا حتى اللحظة.

وأضافت المصادر أنه حين توجهت زوجته " بسمة إبراهيم رفعت " للسؤال عنه اعتقلتها الأجهزة الأمنية أول أمس، وأخفتها إلي أن قامت بعرضها على النيابة العامة اليوم .

واتهمت النيابة الطبيبة بتلقي تحويلات بنكية من يحيي موسي، المتهم الرئيس في حادث اغتيال النائب العام، كما اتهمتها بالإضرار بالأمن القومي المصري .

المصدر : الجزيرة مباشر
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