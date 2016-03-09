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السيسي في السعودية لحضور ختام مناورات "رعد الشمال"

9/3/2016

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

غادر القاهرة اليوم الأربعاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في طريقه إلى الرياض في زيارة للمملكة العربية السعودية تستغرق يومين يشارك خلالها في فعاليات البيان الختامي لمناورات رعد الشمال بمنطقة حفر الباطن  شمال المملكة التي تبدأ غدا الخميس .   

وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بيانا حول الزيارة صرح خلاله السفير" علاء يوسف" المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية قائلا :  "إن المناورات شهدت تدريبات مكثفة على مواجهة التهديدات المحتملة سواء في إطار الحرب النظامية أو غير النظامية، كما تم خلالها التعاون الوثيق بين مختلف عناصر القوات المسلحة من الدول العربية المشاركة لتحقيق الأهداف المرجوة من المناورات".

وأشار أبوزيد الى "أن الرئيس حرص على مشاركة مصر فى مناورات رعد الشمال في إطار دورها القومي لتعزيز أمن واستقرار المنطقة العربية إقليمياً ودولياً، والتزاماً بتعزيز روح التعاون الإيجابية البناءة بين الدول العربية، وهو الأمر الذى يؤكد حرص مصر على توطيد العلاقات العربية ودفعها قدماً في شتى المجالات، ولا سيما في تلك المرحلة الدقيقة التي يمر بها عدد من دول المنطقة العربية والتي تستلزم تحقيق وحدة الصف والتضامن العربي"       

وأوضح "أن اهتمام الرئيس بحضور البيان الختامي لمناورات رعد الشمال، يأتي 

في إطار حرص مصر على دعم وتعزيز الأمن القومي العربي وأمن دول منطقة 

الخليج العربي الذى تعتبره مصر جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي".       

تعد مناورات " رعد الشمال" من أضخم العروض العسكرية وتقام في مدينة الملك خالد العسكرية، في حفر الباطن ويبلغ عدد القوات المشاركة فيها  350 ألف جندي، من 20 دولة، واستخدم في المناورات 2540 مقاتلة و20 ألف دبابة و460 روحية، ومئات السفن.

ويشار إلى أن مصر رفضت ما دعت إليه الرياض وأنقره  من استعداد لخوض حرب برية في سوريا بقيادة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد رحب بالعمليات العسكرية الروسية على سوريا، مشيرا إلى الرغبة الروسية القوية في مكافحة الإرهاب.

هذا التباين أثار الشكوك حول حقيقة التقارب المصري السعودي، خاصة أن المملكة العربية السعودية كانت من أكبر الداعمين للنظام في مصر ما بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013.

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