البث الحي
منوعات

الجبير: إذا أرادت إيران علاقات جيدة فعليها تغيير سياستها

9/3/2016

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنه إذا أرادت إيران علاقات جيدة مع السعودية فعليها بسياسات غير عدوانية.

وأضاف الجبير خلال مـؤتـمـر صـحـفـي فـي خـتـام أعـمـال اجـتماع وزراء خارجيـة دول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية، أن توتر العلاقات مـع إيران جاء بسبـب تدخلهـا فـي شؤون المملكة وشؤون المنطقة بصورة تعمل على زعزعة أمنها.

وأوضح أنه  إذا غيرت إيران من سياستها، وتخلـت عن الطائفية فإنهم مستعدون لتحسين العلاقة معها، مشيرا إلى أن إيران في نهاية المطاف دولة مسلمـة وجارة ذات تاريخ عريق.

وشدد الجبير أنه على الأسد أن يترك منصبه، إما عبر عملية سياسية، أو من خلال عمليـة عسكريـة حتـى وإن طالـت مدتها.

وأشار إلى أنهم بدأوا في تطبيق قرار دول مجلس التعاون بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية من خلال وضع أسماء أشخاص وشركات تابعة لحزب الله على قوائـم الممنوعيـن مـن الدخول والعمـل بالمملكـة العربية السعودية.

وعن الوضع في اليمن أكد الجبير أن المملكة السعودية ملتزمة بإيجاد حل سياسي مبني علـي المبادرة الخليجيـة ومخرجاتهـا، مشيرا إلى أنهم يدعمون جهود المبعوث الأممـي لليمـن.

وتابع: "مستمرون فـي تقديـم مواد الإغاثـة للشعـب الـيـمـنـي الـشـقيـق مـن خلال مركـز الملـك سلمان"، وقال "إن إيران لا تهتم باليمن وإنما تعمل على استغلال الـيـمـن والـشعـب اليمنـي لصالـح أهداف خاصـة بهـا"

وأردف بأن دول مجلـس التعاون ملتزمة ببرنامـج إعادة البناء في اليمن وهو برنامج تنموي طويل المدى، مؤكدا أنه من مصلحة دول مجلس التعاون أن ترى اليمـن مزدهراً مستقراً.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

التحقيق مع مدير نادي يوفنتوس بعد "مهزلة" امتحان اللغة الإيطالية لسواريز

المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز (يمين) والمدير العام لنادي يوفنتوس فابيو باراتيشي (يسار) (موافع التواصل)