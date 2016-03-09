الألتراس يتسبب في إلغاء دربي الأهلي والزمالك

الاتحاد قرر فوز الزمالك بالمباراة

قرر اتحاد كرة السلة المصري إلغاء قمة الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من دوري السوبر للمحترفين والتي كانت مقررة مساء اليوم الثلاثاء على صالة الأمير عبدالله الفيصل وذلك عقب اقتحام جماهير الألتراس.

وكان اتحاد السلة قرر إلغاء المباراة قبل أن تبدأ بعد أن اقتحمت رابطة ألتراس أهلاوي وكذلك رابطة مشجعي الزمالك ألتراس وايت نايتس بأعداد كثيفة رغم أن الاتحاد سمح بحضور 600 مشجع بواقع 300 لكل فريق.

واعترض الجهاز الفني للزمالك على وجود الأعداد الكثيفة لجماهير الأهلي قبل أن يعترض على وجود جماهير الوايت نايتس نظرا لخلافها مع رئيس النادي مرتضى منصور.

وهي ليست المرة الأولى التي تلغى فيها مباريات في إحدى مسابقات الصالات يكون طرفاها الأهلي والزمالك، كما أن مجلس إدارة الأهلي طلب من اتحاد الكرة الطائرة إقامة المباريات بدون جماهير نظرا لأن النادي غير قادر على التأمين.

كما أن جميع فرق الزمالك في كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة تعلن انسحابها من المباريات التي يقتحم فيها ألتراس وايت نايت المباراة تنفيذا لتعليمات رئيس النادي.

وقال محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة المصري إن القرار سيكون باعتبار الزمالك فائزا +20 لأن الأهلي هو المسؤول عن التنظيم، على أن يحسم من الفريق الأحمر أيضا نقطة الخسارة.