الآلاف "يتطهرون" في نهر الجانج بالهند بعد كسوف للشمس

بعد احتشادهم لساعات ومنذ الصباح الباكر ، نزل آلاف من الهنود للاستحمام في مياه نهر الجانج المقدس في شمال الهند (الأربعاء) للتطهر من "تأثير سلبي لظاهرة الكسوف" – كما تقول الأساطير الهندية القديمة .

وتقول أساطير هندوسية إن ظاهرة كسوف الشمس تسبب عند حدوثها تلوثا في البيئة ويكون له تأثير سلبي علي البشر لذا فان الاستحمام في نهر الجانج يسهم في التطهر من هذا التأثير.

وتُغلق المعابد أثناء الظاهرة بينما يمتنع الناس عن تناول الطعام ، وفي مدينة فاراناسي المقدسة بولاية اوتار براديش الشمالية احتشد المواطنون على ضفتي النهر من الصباح الباكر للصلاة خلال فترة الكسوف.

وبدأ الكسوف الجزئي في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وشوهد في عدد من المناطق في البلاد. وكانت أفضل رؤية للظاهرة في شمال شرق الهند حيث استمرت نحو ساعة.

ويحدث كسوف الشمس حين يلقي القمر بظله على كوكب الأرض وهو يمر بينها وبين الشمس.