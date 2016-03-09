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إطلاق تطبيق إلكتروني لاستعراض الأشخاص وتقييمهم

9/3/2016

تطبيقات على الهاتف (أرشيف)

مع شعار "الشخصية هي المصير"، أطلق أمس  الثلاثاء تطبيق "بيبول" المثير للجدل، والذي يسمح للمستخدمين باستعراض بعضهم البعض عبر الإنترنت تماما كما يستعرضون المطاعم أو الفنادق.

وقال مطورو التطبيق على موقعهم الرسمي "من خلال النظر إلى كل شخص  بالطرق الثلاث التي يمكن من خلالها معرفته، شخصيا ومهنيا وعاطفيا، يكون  بإمكانك تقديم توصية عن أي شخص تتعامل معه، في الوقت الذي تسمح لنفسك  بأن تكون محل توصية من آخرين".     

وقد أثار تطبيق "بيبول" غضبا شعبيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 عندما أعلن  مطورون أنهم يعملون على "صرخة للناس"، في إشارة إلى موقع "الصرخة" أو  (يلب)، حيث يقوم 86 مليون مستخدم في عشرات الدول بتقييم الشركات على  الإنترنت.

ولكن بعد سيل من الانتقادات والتي تردد أنها تضمنت عريضة لمنع التطبيق وتهديدات بالقتل ضد المؤسسة المشاركة جوليا كوردراي، عاد المطورون إلى  تعديل التطبيق. 

وتسمح النسخة التي تم إطلاقها يوم الثلاثاء فقط للمستخدمين بتقديم توصية عن المستخدمين الآخرين، ويتيح للناس إخفاء الملاحظات السلبية من المعلومات المرتبطة بحياتهم.

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