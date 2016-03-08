لوفيغارو: أولاند سيشارك في إحياء ذكرى ضحايا الحرب في الجزائر

الرئيس الفرنسي ـ فرانسواأولاند

قالت صحيفة لوفيغارو إن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند سيشارك في إحياء ذكرى ضحايا الحرب في الجزائر في التاسع عشر من مارس الجاري، في متحف بباريس.

وأضافت الصحيفة أنه بذلك يكون أولاند أوّل رئيس في تاريخ فرنسا يحضُر احتفالاتِ هذه الذكرى المثيرة للجدل.

واعتبرتِ الصحيفةُ أن مبادرة أولاند هي محاولةُ استرضاءٍ لعائلته اليسارية، بعد أن اُتهم مؤخرا بانتهاج سياسة أكثر يمينية، ولكنها توقعت أن يثير الحدث جدلا في فرنسا.

وتابعت الصحيفة أن المبادرة تحمِل رسالة قوية إلى الجزائر، التي تحتاج إليها فَرنسا في حربها ضد الإرهاب.