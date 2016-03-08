قائد بالجيش الأمريكي: سنهزم تنظيم الدولة في النهاية

قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال لويد أوستن "نشهد تمددا لتنظيم الدولة في شمال أفريقيا ولكننا سننجح في هزيمته في النهاية".

وأعرب أوستن خلال جلسة استماع بلجنة القوات المسلحة في واشنطن بشأن العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة ، عن أمله في تغيير واضح في سياسة طهران بعد معاهدة الملف النووي الإيراني.

وأشار أوستن إلى أن القوات الأفغانية حافظت على تقدمها خلال الشهور الماضية في حربها ضد التنظيم، لافتا إلى أن المعركة ضد تنظيم الدولة مازالت معقدة وشائكة.

من جانبه قال قائد القوات الأمريكية في أفريقيا الجنرال "ديفيد رودريغز" إن تهميش الأقليات وإهمال مشروعات التنمية وراء انتشار الجماعات المتطرفة في أفريقيا ، مضيفا أن الاستقرار في ليبيا يحتاج إلى استراتيجية طويلة المدى للقضاء على تنظيم الدولة.