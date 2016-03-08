البث الحي
منوعات

فضائح الفيفا: ترحيل الفنزويلي إسكيفيل إلى الولايات المتحدة

8/3/2016

الفنزويلي رافائيل إسكيفيل

ذكر مكتب العدل الفيدرالي السويسري أن الفنزويلي رافائيل إسكيفيل المسؤول السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمتهم بقضايا فساد رُحٍـل الاثنين من سويسرا إلى الولايات المتحدة.

وتم ترحيل رئيس الاتحاد الفنزويلي السابق ونائب رئيس اتحاد أميركا الجنوبية سابقاً بمجرد سحب الإجراء القضائي الذي لجأ إليه لاستئناف قرار محكمة الجزاء الفيدرالية حول تسليمه إلى القضاء الأمريكي.

وتسلم شرطيان أمريكيان إسكيفيل في زيوريخ ورافقاه في الرحلة إلى نيويورك. 

 وتتهم وزارة العدل الأمريكية إسكيفيل بتلقي رشى بملايين الدولارات من خلال منح حقوق التسويق لخمس من بطولات كوبا أمريكا ، وتم توقيفه في 27 أيار/مايو 2015 في زيوريخ مع 6 مسؤولين آخرين في الفيفا، وبقي موقوفاً حتى اليوم ويواجه عقوبة بالسجن في الولايات المتحدة مدة تصل إلى 20 عاماً .

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

التحقيق مع مدير نادي يوفنتوس بعد "مهزلة" امتحان اللغة الإيطالية لسواريز

المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز (يمين) والمدير العام لنادي يوفنتوس فابيو باراتيشي (يسار) (موافع التواصل)