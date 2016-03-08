فضائح الفيفا: ترحيل الفنزويلي إسكيفيل إلى الولايات المتحدة

الفنزويلي رافائيل إسكيفيل

ذكر مكتب العدل الفيدرالي السويسري أن الفنزويلي رافائيل إسكيفيل المسؤول السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمتهم بقضايا فساد رُحٍـل الاثنين من سويسرا إلى الولايات المتحدة.

وتم ترحيل رئيس الاتحاد الفنزويلي السابق ونائب رئيس اتحاد أميركا الجنوبية سابقاً بمجرد سحب الإجراء القضائي الذي لجأ إليه لاستئناف قرار محكمة الجزاء الفيدرالية حول تسليمه إلى القضاء الأمريكي.

وتسلم شرطيان أمريكيان إسكيفيل في زيوريخ ورافقاه في الرحلة إلى نيويورك.

وتتهم وزارة العدل الأمريكية إسكيفيل بتلقي رشى بملايين الدولارات من خلال منح حقوق التسويق لخمس من بطولات كوبا أمريكا ، وتم توقيفه في 27 أيار/مايو 2015 في زيوريخ مع 6 مسؤولين آخرين في الفيفا، وبقي موقوفاً حتى اليوم ويواجه عقوبة بالسجن في الولايات المتحدة مدة تصل إلى 20 عاماً .