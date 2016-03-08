"عالم واحد" مهرجان للأفلام الوثائقية يستعرض أزمة اللاجئين

بدأ في العاصمة التشيكية براغ مهرجان الأفلام الوثائقية "عالم واحد" – وهو أحد أهم المهرجانات السينمائية التي تناقش حقوق الإنسان – يوم الاثنين (7 مارس آذار) وسط تركيز خاص على أزمة اللاجئين الراهنة في الشرق الأوسط وأوروبا.

تُقام دورة هذا العام للمهرجان الذي يُنظم سنويا منذ 18 عاما تحت شعار "البحث عن وطن".

وافتتح المهرجان يوم الاثنين بفيلم (نو مان إذ آن آيلاند) للمخرج البلجيكي تيم دي كيرسميكر الذي يحكي قصة شابين انتهى بهما الأمر في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية واندمجا في المجتمع المحلي.

وقال دي كيرسميكر "أروي قصة أفريقيين اثنين جاءا إلى هناك وتبناهما أهل الجزيرة. يدور الفيلم حول الاندماج في إطار الهجرة. وأردت أن أقول من خلال فيلمي أن كل شيء يبدأ بالتواصل ، حاولوا التحدث معهم لكن ليس على الأشياء موضع الاختلاف لأن هناك اختلافات على أي حال .. على غرار الاختلافات الثقافية والاختلافات الدينية والعرقية لكنها لا تحول دون التواصل بيننا كآدميين لأن هناك أشياء تجمعنا أكثر مما يتصور الناس."

أضاف المخرج أنه "ليس متفائلا حقيقة" بشأن الوضع الراهن للمهاجرين في أوروبا.

ويقول منظمو المهرجان إن كل الأفلام المعروضة في إطار الموضوع الرئيسي للمهرجان وهو (البحث عن وطن) وعددها 13 فيلما تركز على الجوانب المختلفة للهجرة من المغادرة إلى الوصول وما بينهما.

ومن بين الأفلام الأخرى التي تُعرض في إطار موضوع البحث عن وطن فيلم "ذا كروسينج" للمخرج جورج كوريان الذي يحكي تفاصيل رحلة مجموعة لاجئين فروا من سوريا إلى مصر ثم إلى أوروبا.

ويُعرض أيضا فيلم "قصة حب سورية" الحاصل على جائزة مهرجان شيفيلد للأفلام الوثائقية عام 2015 وهو للمخرج شين ماك اليستر ويدور حول قصة حب ناشطين سوريين تزوجا في سوريا قبل أن يغادرا إلى لبنان ومنها إلى فرنسا.

ويستمر مهرجان عالم واحد حتى يوم 16 مارس آذار في براج قبل أن ينتقل إلى أكثر من 30 مكانا آخر في جمهورية التشيك ثم إلى بروكسل.