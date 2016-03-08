طليقة "توفيق عكاشة" : كان دائم السفر إلى إسرائيل

قالت الصحفية رضا الكرداوي طليقة النائب البرلماني المسقط عضويته توفيق عكاشة إن طليقها كان دائم التردد على إسرائيل، وأنها كانت تعلم هذا ولكنها لا ترغب في إعلان تفاصيله.

وأوضحت الكرداوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صح النوم"، والذي يقدمه محمد الغيطي على فضائية "LTC"، أن عكاشة كان يذهب بصفة دائمة إلى إثيوبيا كل سنة، ويمكث فيها أكثر من أسبوع على حد قولها.

وأكدت طليقة عكاشة أنه كان يقول أنه ذاهب لزيارة المسجد الأقصى، ولكنه في حقيقة الأمر كان يذهب لأماكن أخرى في إسرائيل، وذلك بناءً على صور لإحدى المسافرات معه، مضيفة أن المخابرات المصرية كانت على علم بذلك وتراقب كافة تحركاته.