شاهد: فلسطيني يقتل شخصا ويصيب تسعة آخرين في تل أبيب

قالت السلطات الإسرائيلية إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب تسعة آخرون طعنا بسكين فلسطيني في منطقة ميناء يافا بتل أبيب اليوم الثلاثاء بينما كان جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي في اجتماع على بعد بضعة كيلومترات.

ووقع الهجوم على ممر قرب شاطئ يرتاده السياح.

وقالت خدمة ماجن دافيد أدوم للإسعاف إن أربعة من المصابين في حالة خطيرة.

وقال رون هولداي رئيس بلدية تل أبيب إن فلسطينيا مقيم بشكل غير قانوني جاء من مكان ما في الأراضي الفلسطينية.. ودخل إلى يافا وشرع في الركض … على الممر. وطعن الناس في طريقه دون تمييز" على حد وصفه.

آثار عملية الطعن في تل أبيب ـ رويترز

وأضاف أن ضابط شرطة لحق بالمهاجم في نهاية الأمر وقتله بالرصاص.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر عبرية إن شابًا فلسطينيًا "قتل" برصاص الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عقب تنفيذه لعملية إطلاق نار، وسط مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة بـ "جراح حرجة".

وذكرت شرطة الاحتلال في بيان لها، أن شرطيين إسرائيليين أصيبا خلال اشتباك مسلّح بدأ أمام مركز الشرطة في شارع "صلاح الدين" وسط القدس، وامتدّ مقابل "شركة الكهرباء"، قبل استشهاد الشاب الفلسطيني.

وأغلقت قوات الاحتلال عددًا من الحواجز التي تربط بين مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين، ونشرت عددًا من النقاط العسكرية الفجائية في محيط المدينة، وشدّدت من إجراءاتها.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، نقلًا عن الارتباط العسكري الفلسطيني، أن فلسطينيًا "مجهول الهوية" استشهد برصاص قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.