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شاهد: سياح يتوافدون على إندونيسيا لمشاهدة كسوف الشمس

8/3/2016

 تشهد منطقة جنوب شرق آسيا وأنحاء من المحيط الهادئ كسوفا كليا للشمس غدا الأربعاء (9 مارس) وستكون أفضل مواقع مشاهدته في "باليمبانج" بإندونيسيا.

 واستعدت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء لرصد الكسوف الشمسي بإنشاء معدات مراقبة على جسر" أمبيرا" الشهير مع توافد السائحين على المدينة اليوم الثلاثاء (8 مارس ).

 ويمكن مشاهدة الخسوف الكلي من خمسة مدن في أقاليم سومطرة وبورنيو وسولاويزي في حين ستشاهد معظم أنحاء سنغافورة وكوالالمبور وبانكوك ومانيلا وتايبه والأجزاء الشمالية من استراليا جزءا من عملية الكسوف.

 وقال مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية يدعى "فيتري افادي" "سيُشاهد الشروق بشكل واضح وصاف ولن تكون هناك غيوم. لكن النشرة الجوية تظهر أن الغيوم ستغطي 50% من المدينة غدا. وآمل أن نتمكن من مشاهدة الكسوف الكلي بوضوح."

وقالت إيرين كاملين سيناجا، المسؤولة في إدارة السياحة المحلية "إذا رأينا بيانات مارس العام الماضي فسنلاحظ أن مارس عادة ليس من فصول الإقبال السياحي لكن في العام الحالي أصبح فصلا للرواج السياحي حيث إن هناك زيادة بنسبة 100% في إشغالات الفنادق مقارنة بالعام الماضي ."

 وقالت إدارة السياحة المحلية إن ظاهرة الكسوف الكلي تجتذب المزيد من الزائرين من الخارج.

وقال مايكل توه "حتى لو انتشرت الغيوم أو هطلت أمطار أعتقد أننا سنتمكن من مشاهدة ظل القمر يغطي السماء حتى لو لم يكن واضحا مثل الكسوف الكلي بدون عرقلة السحاب للرؤية."

 وهذا هو أول كسوف للشمس تشهده البلاد منذ نحو 33 عاما.

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