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شاهد: تصوير الطائرة لخيام اللاجئين على حدود اليونان مقدونيا

8/3/2016

تعهد لاجئون ومهاجرون عالقون على الحدود اليونانية مع مقدونيا اليوم الثلاثاء بألا يبرحوا مكانهم وذلك بعد ساعات من إشادة الاتحاد الأوروبي وتركيا باتفاق مبدئي لوقف تدفق مئات الآلاف من النازحين من مناطق الحرب على أوروبا.

وتقطعت السبل بنحو 30 ألفا على الأقل في أجزاء مختلفة من اليونان بسبب إغلاق سلسلة من النقاط الحدودية إلى الشمال مما يسد ما أطلق عليه اسم "ممر البلقان" الذي عبر منه أكثر من مليون شخص منذ بدأت موجة الهجرة قبل عام.

ولم تظهر علامة على تخفيف الضغط اليوم الثلاثاء مع اصطفاف الآلاف عند حدود اليونان الشمالية انتظارا لأن تفتح مقدونيا بوابة حدودية.

وتقول الشرطة اليونانية إن البوابة لم تفتح منذ 24 ساعة على الأقل ومع هذا فإن المطر الغزير وإعلان زعماء الاتحاد الأوروبي أن ممر البلقان بات الآن "مغلقا" لم يثن المهاجرين عن محاولة العبور.

وخلال قمة عقدها الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لزعماء الاتحاد إن بلاده مستعدة لاستقبال كل المهاجرين الذين دخلوا أوروبا من أراضيها مقابل دعم مالي والإسراع بمحادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي والتعجيل بسفر مواطنيها بلا تأشيرة دخول.

ويهدف زعماء الاتحاد الأوروبي للعمل على التفاصيل الرئيسية مع تركيا بحلول القمة القادمة المقررة يومي 17 و18 مارس آذار. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إنه لم يعد هناك طريق لأوروبا أمام أولئك الساعين لحياة أفضل. 

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