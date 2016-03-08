شاهد: أسر المعتقلات في مصر تروي أوضاعا مأساوية

طالبت أسر المعتقلات والمختطفات قسريا بالإفراج الفوري عن ذويهم، منددين بالعنف ضد المرأة.

وقالت والدة إحدى المعتقلات خلال مؤتمر صحفي بمركز هشام مبارك بالقاهرة إن البنات المعتقلات ينمن على الأرض في سجن بور سعيد في ظل وجود شتاء قارص وبرد مميت، مضيفة أن كل حقوق الإنسان في قضية اعتقال البنات مهدرة ومنتهكة، مناشدة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالتدخل للإفراج الفوري عن المعتقلات.

وقال بيان لأسر المعتقلات إن حالات الاعتقال الأخيرة ينم عن تطور نوعي في عنف الأجهزة الأمنية بحق المرأة المصرية، حيث تم اعتقال الكثير من الحالات مؤخرا من منازلهن.

وأضاف البيان أنه تم رصد اعتقال الفتيات والسيدات كرهائن للضغط علي ذويهن لتسليم أنفسهن، الأمر الذي يمثل تجاوزا خطيرا وعلامة علي حالة التردي الشديد الذي وصل إليه المجتمع.

وأوضح أن الانتهاكات لم تقتصر علي شخص المرأة كفرد، بل طالت كافة الملفات التي تهم الأسرة المصرية.

وطالب النشطاء بإفساح مجالات حرية الرأي والتعبير واحترام الرأي المخالف، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلات وإسقاط الاتهامات الملفقة التي مبناها الأوضاع السياسية في البلاد ووقف إحالتهن للمحاكمات العسكرية التي تفتقد جميع مقومات المحاكمة العادلة.

كما طالبوا بالتوقف الفوري والعاجل عن ملاحقة النساء، واتخاذهن رهائن من قبل الداخلية لإجبار ذويهن علي تسليم أنفسهن؛ فهي سياسة لا تليق بأي بلد يحترم المرأة أو حقوق الإنسان بشكل عام ومعاملة السجينات وفق ما نصت عليه لائحة السجون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.

كما طالبوا النائب العام بالإعلان عن نتائج التحقيق الخاصة بمقتل كل من/ شيماء الصباغ، وسندس أبو بكر، وهالة أبو شعيشع، وأسماء البلتاجي، وحبيبة عبد العزيز.