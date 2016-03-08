"رحمة للعالمين".. مسابقة أفلام عن سيرة النبي محمد (ص)

يستمر استقبال الأفلام حتى 28 أكتوبر المقبل (الأناضول)

أعلن وقف "سير" التركي (Siyer) الاثنين، عن بدء استقباله الأفلام القصيرة المتعلقة بسيرة النبي محمد خاتم المرسلين صلى الله عايه وسلم ، ضمن المسابقة الدولية الثالثة للأفلام القصيرة "رحمة للعالمين"، تحت شعار "الإيمان الكامل.. الإنسان الكامل"، فيما تعلن النتائج نهاية العام الجاري.

جاء ذلك على لسان مدير الوقف، محمد قايا، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوقف بمدينة إسطنبول التركية، وأضاف أن الوقف بدأ باستقبال الأفلام الراغبة بالمشاركة في المسابقة، وأن الوقف سيستمر باستقبال الأفلام لغاية 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأشار قايا، إلى أنه يتوقع أن يبلغ عدد الأفلام القصيرة التي ستقدم للوقف هذا العام 500 فيلم، على أن نتائج المسابقة سيتم الإعلان عنها في حفل ختامي يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ونوه مدير الوقف إلى أن قيمة الجوائز المخصصة للمسابقة تبلغ 65 ألف ليرة تركية، (نحو 22 ألف دولار)، وأضاف أنه في السنوات السابقة، كان هناك عدد كبير من المشاركات، ففي المهرجان الأول شارك 50 فيلمًا، وفي المهرجان الثاني شارك 203 أفلام، كما تم تشكيل أكاديمية حسان بن ثابت للنقد السينمائي، وأنه في مهرجان هذا العام، سيتم التركيزعلى التحول للعالمية، وتقديم دورات في فن كتابة السيناريو".

وتابع قايا "نحن كمسلمين نعتبر الرسول الكريم مرشدنا وقدوتنا في الحياة، إلا أننا أغفلنا ميادين الإعلام والسينما، وهذا فعل يجانب الصواب، علينا إنتاج أعمال فنية تكسب العالم الإسلامي بعدًا جديدًا، من خلال استخدام قطاع الإعلام، وتنظيم المهرجانات".

أما مؤسس الوقف، محمد أمين يلدرم، فقد أوضح خلال المؤتمر نفسه أن "الحماس الذي وجده في العام الأول للمسابقة، لا زال موجودا في الوقت الحالي، وهو أمر جيد، مشددًا على ضرورة تقديم أعمال عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كونه "المعلم الأول والملهم الأساسي للمسلمين".

ولفت يلدرم إلى أن "الأعمال المنتجة من قبل الوقف لن تكون حكرًا لمنتيجها وللوقف، بل هي ملك للعالم الإسلامي"، معربًا عن أمله في أن تتمكن المسابقة من عرض أعمال تتناسب مع مضمون "رسالة النبي محمد(ص)"، وأن تصل تلك الأعمال إلى مستوى العالمية.

وأكد مؤسس الوقف، أن "الدين الإسلامي يتمتع برسالة عالمية، يجب التركيز عليها أيضًا، في ظل وجود مساعٍ لتشويه صورة الإسلام، من قبل بعض الدول التي تسعى إلى السيطرة على مقدرات هذه المنطقة (العالم الإسلامي)"، مشيرًا إلى أن الوقف سيستبعد الأعمال التي تحمل "صبغة مذهبية".