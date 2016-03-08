حماس تدعو إلى إقالة وزير الداخلية المصري

اللواء مجدي عبد الغفار/ وزير الداخلية المصري

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إلى إقالة وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، على خلفية اتهاماته الأخيرة لها، بالتورط في عملية اغتيال النائب العام المصري السابق، هشام بركات، العام الماضي

وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في بيان نشر اليوم:" ندعو إلى إقالة وزير الداخلية المصري، عقب اتهامه الباطل لحماس ، وأضاف:" اتهاماته تمثل إثارة للفتنة والبلبلة، وإساءة للعلاقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري.

وذكر أبو زهري، أن اتهامات عبد الغفار الأخيرة تتناقض مع ما أعلنته الداخلية المصرية في مرات سابقة، عن اعتقالات وأعمال قتل لأشخاص اتُهموا في قضية اغتيال النائب العام المصري.

وكان وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، قد قال الأحد الماضي، خلال مؤتمرٍ صحفي بالقاهرة، إن "حركة حماس، قامت بتدريب ومتابعة "عناصر إخوانية"، شاركت في تنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق"، وهو ما نفته "حماس" وجماعة "الإخوان" ببيانات رسمية وعلى لسان قياديين فيهما.

وقتل النائب العام السابق هشام بركات (64 عامًا) إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو/ حزيران 2015، وآنذاك، نفت جماعة "الإخوان" في بيان رسمي، وعلى لسان قيادات بارزة فيها، علاقتها بالواقعة.