حرمان "نائب الحذاء" من المشاركة في البرلمان المصري لمدة سنة

كمال أحمد أثناء ضربه توفيق عكاشة بالحذاء في قاعة البرلمان ـ أرشيف

وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء على حرمان عضو فيه من المشاركة في أعماله لمدة سنة بعد أن ضرب عضوا آخر بالحذاء خلال الجلسة الشهر الماضي.

وضرب كمال أحمد الذي يمثل إحدى دوائر مدينة الإسكندرية الساحلية عضو المجلس توفيق عكاشة بالحذاء لأنه استضاف السفير الإسرائيلي حاييم كورين في منزله بدائرته الانتخابية في الدقهلية إحدى محافظات دلتا النيل الشهر الماضي.

ووافق المجلس على إسقاط عضوية عكاشة الأسبوع الماضي قائلا إنه خالف مبدأ الفصل بين السلطات عندما ناقش مع كورين قضايا من اختصاص السلطة التنفيذية.

ووافقت أغلبية الأعضاء اليوم الثلاثاء على حرمان أحمد من المشاركة في أعمال المجلس لمدة فصل تشريعي يمثل سنة من مدة المجلس وهي خمس سنوات.

ويبدأ تطبيق الجزاء على أحمد وهو نائب مستقل اعتبارا من الجلسة المقبلة. ويقول أحمد وهو برلماني مخضرم إنه ناصري الاتجاه.

وقال في الجلسة اليوم مدافعا عن نفسه "لم آت هنا (الجلسة) خوفا من العقوبة ولكن لأقدم اعتذاري الشديد لمجلس النواب علي ما بدر مني (من) تصرف ضد القيم البرلمانية."

وأضاف "عكاشة أهال التراب علي كل الرموز الوطنية بعد التصريحات التي أدلي بها بعد لقائه السفير الإسرائيلي."

ومضى قائلا "أقبل بأي عقوبة يوقعها المجلس. وشرف لي أن يتم عقابي بسبب ما قمت به ضد من أهان الشعب العربي بلقائه سفير العدو الصهيوني" في إشارة إلى إسرائيل التي لا يزال مصريون يعتربونها عدوا بعد نحو 37 عاما من توقيع مصر معاهدة سلام معها.

وكان عكاشة -الذي اشتهر قبل سنوات -قد اعتاد الإدلاء بتصريحات سياسية تثير الجدل عبر قناة الفراعين التلفزيونية التي يملكها.

ويشار إلى أن البرلمان أسقط عضوية البرلمان عن عكاشة إثر استقباله السفير الإسرائيلي في منزله، ولكن ثار جدل حول السبب الحقيقي لإسقاط عضوية عكاشة، خاصة بعد توقف قناته "الفراعين" عن البث بعد إسقاط عضويته.