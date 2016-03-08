"تويتر" يشارك في الحملة ضد تنظيم الدولة

جهود لـ"تويتر"لمكافحة النشاط الإلكتروني لتنظيم الدولة

امتدح مسؤولون في مركز سايمون فايسنتال، موقع "تويتر" بسبب تكثيف جهودهم لمنع تنظيم الدولة الإسلامية من استخدام الموقع كمنصة لتجنيد مقاتلين والترويج لأفكاره.

وأعطى مشروع الإرهاب الرقمي والكراهية التابع للمركز"تويتر" تقدير "جيد جدا" في تقريره عن جهود شركات الشبكة الاجتماعية لمكافحة النشاط الإلكتروني لجماعات متشددة منها الدولة الإسلامية.

وقال ابراهام كوبر مدير المشروع قبل نشر التقرير أمس الاثنين في مؤتمر صحفي في نيويورك ،"نعتقد أنهم يسيرون بالقطع في الاتجاه الصحيح."

وصرح بأن المراجعة تمت على أساس الخطوات التي اتخذها "تويتر" والمعلومات التي جمعها العاملون في المركز خلال اجتماعات مباشرة مع ممثلي الشركة.

وخفف بعض المنتقدين من موقفهم منذ ديسمبر كانون الأول حين أعاد الموقع النظر في سياسته الرقابية وأعلن صراحة أنه حظر "ميول الكراهية" التي تحض على العنف ضد جماعات بعينها وأنه سيحذف المحتوى المسيء.

وكان الباحثون في برنامج عن التطرف في جامعة جورج واشنطن قد ذكروا الشهر الماضي أن قدرة التنظيم على الوصول إلى أتباعه باللغة الانجليزية قد تراجعت العام الماضي بسبب الحملة التي قام بها "تويتر" ضد جيش من خبراء التنظيم في العالم الرقمي.