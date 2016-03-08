"تشيلسي" و"سان جيرمان".. معركة "تكسير العظام" بأبطال أوربا

فريق تشيلسي (أرشيف)

تتجه أنظار متابعي كرة القدم العالمية، غداً الأربعاء، صوب ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن، لمتابعة مباراة "تشيلسي" مع ضيفه "باريس سان جيرمان" الفرنسي، في إياب الدور الـ 16 (ثمن النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة الفرنسية، قد انتهت بفوز "باريس سان جيرمان" بهدفين لهدف، لذا فإن المواجهة صعبة على الفريقين، فـ"تشيلسي" يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه، ومحاولة تسجيل هدف وحيد كفيل بتأهله للدور التالي، أما الآخر فيكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة لانتزاع بطاقة التأهل.

وقال المدير الفني المؤقت لـ"تشيلسي"، الهولندي غوس هيدينك، في تصريحات صحفية إن سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، هو المرشح الأقوى للعبور إلى دور الثمانية ، خاصة أن الفريق الباريسي أزاح أبرز لاعبيه في آخر مباراة لعبها بالدوري، مطلع هذا الأسبوع، للدفع بهم في موقعة الغد.

وبلغة الأرقام، فإنه للموسم الثالث على التوالي يلتقي الفريقان في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، ففي موسم 2013- 2014 كان التأهل من نصيب النادي اللندني، في حين جاء التأهل من نصيب الباريسي، في الموسم الماضي.

كما أنه خلال ست مباريات لعبها "باريس سن جيرمان" على أرض الأندية الإنجليزية في البطولات الأوروبية، لم ينجح في التسجيل في خمس مباريات، وكانت المرة الوحيدة التي سجل فيها خلال تعادله مع "تشيلسي" بهدفين لكل منهما في "ستامفورد بريدج"، الموسم الماضي.

وسجل الأوروغواياني إدينسون كافاني، مهاجم "سان جيرمان"، خلال مسيرته بدوري الأبطال ثلاثة أهداف في مرمى "تشيلسي"، ولكنه لم يسجل أيا منها في ملعب "ستامفورد بريدج".

ولم يسبق لنادي العاصمة الفرنسية أن حقق فوزاً على "تشيلسي" بلندن، خلال المواجهات التي جمعت بين الفريقين طوال الفترة الماضية ببطولة دوري الأبطال.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، يحل "بنفيكا" البرتغالي ضيفاً على "زينيت سان بيترسبورغ" الروسي، على ملعب "بيتروفيسكي" بمدينة "سان بيترسبرغ" الروسية.

ويتطلع نادي "بنفيكا" إلى بلوغ دور الثمانية للمرة الأولى منذ أربع سنوات، لذا فإن المهمة لن تكون سهلة على لاعبيه.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين بالبرتغال، قد انتهت بفوز "بنفيكا" بهدف نظيف، لذا فإنه يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة في لقاء الغد للتأهل، بينما الفريق الروسي لا بديل أمامه سوى الفوز بفارق أكثر من هدف للتأهل لربع النهائي.