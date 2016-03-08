بان غي مون: قلقون لتشديد دول أوربية إجراءات اللجوء

ميركيل وبان غي مون خلال المؤتمر الصحفي

قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان غي مون، إنه يشعر بالقلق من تشديد بعض الدول الأوربية إجراءات اللجوء السياسي، وتابع: "إذا توافرت الإرادة السياسية الأوربية فسنعقد قمة في سبتمبر المقبل بشأن أزمة اللاجئين".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الثلاثاء)، أنه يُعوِّل على دعم ألمانيا لجهود الأمم المتحدة في مختلف المجالات، وتابع: "دعونا الحكومة السورية إلى حسن النية قبيل إعادة انطلاق المفاوضات.

بدورها أشارت "ميركل" إلى مناقشة التحضيرات للقمة الإغاثية الدولية المقررة نهاية العام الجاري والمخصصة للاجئين.