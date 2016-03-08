بالفيديو.. "غوغل" يحتفل بيوم المرأة العالمي

يحتفل محرك البحث الشهير "غوغل"، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للمرأة، وذلك بتزيين شعاره برسوم مبتكرة وفيديو تقديراً للمرأة ودورها في مختلف مجالات الحياة العلمية والعملية.

يأتي الاحتفال بهذه المناسبة على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945.

وكان ذلك أول احتفال بيوم المرأة العالمي رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة، ويتم الاحتفال خلال هذا اليوم بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء.

غوغل بحتفل باليوم العالمي للمرأة

وتحول ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن وتقول الرواية إنه في 1856 خرج آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللاإنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها.

ورغم أن الشرطة تدخلت بطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسؤولين السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية, وفي 8 مارس 1908 عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع نيويورك لكنهن حملن هذه المرة قطعا من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها واخترن لحركتهن الاحتجاجية تلك شعار "خبز و ورود".

ولم يتم تخصيص يوم الثامن من مارس كعيد عالمي للمرأة إلا بعد سنوات طوال لأن منظمة الأمم المتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة إلا سنة 1977م عندما أصدرت المنظمة الدولية قرارًا يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة، فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس.

وتعتبر المرأة نصف المجتمع، الذي تحمل النصف الاخر نحو التقدم، وأبسط مثال على ذلك الطبيبة "مها المنيف"، التي حصلت على جائزة أشجع امرأة في العالم عام 2014، لدورها في مكافحة العنف الأسرى والعنف ضد الاطفال، وغيرها من نماذج المرأة العربية المشرفة.