انتعاش كبير في سوق الكتاب العربي بتركيا (ألأناضول)

قال ألب أصلان دورموش رئيس اتحاد الطباعة والنشر المهني التركي، إن الفترة الأخيرة شهدت انتعاشًا كبيرًا في سوق الكتاب العربي في تركيا، حيث زادت طباعة الكتب ونشرها وبيعها، سواء داخل تركيا أو خارجها.

جاء ذلك في كلمة دورموش، خلال لقاء ناشرين عرب وأتراك، في مدينة إسطنبول التركية، برعاية "وكالة تنمية إسطنبول"، واتحاد الطباعة والنشر المهني التركي.

وأشار دورموش، إلى أن "تركيا تستضيف نحو 5-6 ملايين عربي، جراء الأزمات التي تشهدها بلاد عربية في الفترة الأخيرة".

وأضاف، أن المقيمين العرب يطلبون طباعة الكتب ونشرها وبيعها، سواء داخل تركيا أو خارجها، معتبرًا أن ذلك "سيؤدي إلى تطوير سوق طباعة ونشر الكتب في تركيا".

ومن المنتظر أن توقع دور نشر عربية اتفاقيات مع نظيراتها التركية حول حقوق التأليف والنشر.

من جانبه قال عبد الحميد قره طاش، الأمين العام لوكالة تنمية إسطنبول، إنهم "يدعمون المستثمرين الأجانب والمحليين، في المدينة"، مشيرًا أن "الوكالة ملزمة بالإجابة عن أسئلة واستفسارات الراغبين في الاستثمار بإسطنبول، دون مقابل".

وشارك في اللقاء الذي انعقد بمقر غرفة تجارة إسطنبول، بهدف إنشاء سوق مشتركة، وجذب الناشرين العرب إلى تركيا، دور نشر من فلسطين، ولبنان، ومصر، وسوريا، والسعودية، وتونس، والأردن، واليمن، وتركيا، وأبدى المشاركون رغبتهم بطباعة كتبهم في تركيا وبيعها في الأسواق العربية.