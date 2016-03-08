القبض على شخص حاول تسلق سياج البيت الأبيض

البيت الأبيض – أرشيفية

ألقى جهاز الخدمة السرية الأمريكي، القبض على رجل حاول التسلل إلى حديقة البيت الأبيض، عبر تسلق السياج الحديدي المحيط بها.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية الواقعة، قائلة إن عناصر الخدمة السرية، ألقوا القبض على رجل لم يتم الإفصاح عن هويته، أثناء محاولته تسلق السياج مساء أمس الاثنين، وسلموه إلى شرطة واشنطن.

ولم يعرف ما إذا كان الرئيس باراك أوباما وعائلته، في البيت الأبيض أثناء حادث التسلل.

وقال بيان صادر عن جهاز الخدمة السرية، المكلف بحماية الرئيس الأمريكي وعائلته، إنه تم إلقاء القبض على الرجل، قبل أن ينجح في التسلل إلى حديقة البيت الأبيض.

وألقي القبض العام الماضي، على شخص إلتف بالعلم الأمريكي، وتسلق سياج البيت الأبيض، ونجح في التقدم لمسافة 20 مترا داخل الحديقة، خلال وجود أوباما وعائلته في البيت الأبيض بمناسبة عيد الشكر.

وفي عام 2014، نجح عمر غونزاليس، 42 عاما، وهو من المحاربين القدامى في العراق، في تسلق سياج البيت الأبيض، والركض عبر الحديقة البالغ طولها 46 مترا، والوصول إلى أحد مرافق البيت الأبيض وهو يحمل في يده سكينا، قبل أن يقوم عناصر الأمن بإلقاء القبض عليه. وتسببت الواقعة في استقالة مديرة الخدمة السرية جوليا بيرسون.

