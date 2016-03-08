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السجن 5 سنوات لألمانيين أضرما النار في مركز للاجئين

8/3/2016

المحكمة الألمانية اتهمت الشابين بمحاولة القتل العمد – دويتش فيله

دانت محكمة في شرق ألمانيا شابين ألمانيين بتهمة محاولة القتل العمد بعدما أضرما النار في مركز لإيواء اللاجئين، وحكمت المحكمة على المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهما.
و حكمت محكمة مدينة روستوك على الشابين (25 و26 عاما) بعد إدانتهما بإضرام النار في مركز لإيواء اللاجئين، وأثبتت المحكمة تهمة محاولة القتل العمد وإضرام النار بشكل متعمد في حق المتهمين.

وقام المتهمان بمهاجمة مركز للاجئين في بلدة لوزفيتس شرق ألمانيا باستخدام زجاجات حارقة قاما بإعدادها بنفسيهما، وخلال تنفيذ الهجوم كان يتواجد بالمركز 38 لاجئاً، ولم يخلف الهجوم أي إصابات.

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