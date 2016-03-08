البث الحي
منوعات

الحبيب الصيد: هجوم بنقردان استهدف إقامة "إمارة داعشية"

8/3/2016

قال الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، إن الهجوم الذي وقع على مدينة بنقردان على الحدود مع ليبيا أمس الاثنين كان يستهدف إقامة "إمارة داعشية" في المدينة.

وأضاف الصيد خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن الحصيلة النهائية للعمليات في بنقردان مقتل 36 من المسلحين المهاجمين وأسر 7 آخرين، إضافة إلى مقتل 12 من قوات الأمن والجيش و7 مدنيين. كما أصيب 14 من أفراد الأمن و3 مدنيين.

وكشف الصيد أن الحكومة تقدر عدد المسلحين الذين شاركوا في هجوم بنقردان ب50 مسلحا، أغلبهم من تونس، إضافة إلى جنسيات أخرى.

وأعلن الصيد عن اكتشاف مخازن أسلحة في بنقردان بينها أسلحة متطورة، مؤكدا التعاون مع ليبيا بشأن تكثيف المراقبة على الشريط الحدودي بين البلدين.

واعتبر الصيد أن التصدي لهجوم بنقردان هو "انتصار" في جولة ضد الإرهاب، لكنه أكد أن "الحرب مستمرة".

وأوضح الصيد أن قوات الأمن قتلت قتل 49 ممن سماهم "الإرهابيين" وأوقفت 31 منذ فبراير/ شباط الماضي .

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

التحقيق مع مدير نادي يوفنتوس بعد "مهزلة" امتحان اللغة الإيطالية لسواريز

المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز (يمين) والمدير العام لنادي يوفنتوس فابيو باراتيشي (يسار) (موافع التواصل)