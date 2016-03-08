الحبيب الصيد: هجوم بنقردان استهدف إقامة "إمارة داعشية"

قال الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، إن الهجوم الذي وقع على مدينة بنقردان على الحدود مع ليبيا أمس الاثنين كان يستهدف إقامة "إمارة داعشية" في المدينة.

وأضاف الصيد خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن الحصيلة النهائية للعمليات في بنقردان مقتل 36 من المسلحين المهاجمين وأسر 7 آخرين، إضافة إلى مقتل 12 من قوات الأمن والجيش و7 مدنيين. كما أصيب 14 من أفراد الأمن و3 مدنيين.

وكشف الصيد أن الحكومة تقدر عدد المسلحين الذين شاركوا في هجوم بنقردان ب50 مسلحا، أغلبهم من تونس، إضافة إلى جنسيات أخرى.

وأعلن الصيد عن اكتشاف مخازن أسلحة في بنقردان بينها أسلحة متطورة، مؤكدا التعاون مع ليبيا بشأن تكثيف المراقبة على الشريط الحدودي بين البلدين.

واعتبر الصيد أن التصدي لهجوم بنقردان هو "انتصار" في جولة ضد الإرهاب، لكنه أكد أن "الحرب مستمرة".

وأوضح الصيد أن قوات الأمن قتلت قتل 49 ممن سماهم "الإرهابيين" وأوقفت 31 منذ فبراير/ شباط الماضي .