البث الحي
منوعات

التايمز: كاميرات طائرة للتجسس على المواطنين في أمريكا

8/3/2016

الشرطة تستخدم كاميرات عالية الدقة طائرة للتجسس على المواطنين

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن الشرطة الأمريكية بدأت التجسس على مواطنيها في إحدى المدن الأمريكية، التي لم تسمّها، باستعمال كاميرات طائرة عالية الدقة، فوق أكثرِ الشوارع تعرضا للجرائم.

ويَعتبر أنصار هذا النظام الجديد الذي يجري اختباره أنه سيكون مستقبل إنفاذ القانون في موضوع الجرائم، إذ تُمكّن تِكنولوجيا المُراقبة ضابط الشرطة من تصوير المدينة على ارتفاع  ميليْن في الجو، والحصول على صورٍ للجناة متلبسين والقبضِ عليهم.

أما المعارضون الذين انتقدوا بشراسة استخدام هذه التقنية، فاعتبروها انتهاكا خطيرا جدا للحياة الشخصية، وفق صحيفة التايمز.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

التحقيق مع مدير نادي يوفنتوس بعد "مهزلة" امتحان اللغة الإيطالية لسواريز

المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز (يمين) والمدير العام لنادي يوفنتوس فابيو باراتيشي (يسار) (موافع التواصل)