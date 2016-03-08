التايمز: كاميرات طائرة للتجسس على المواطنين في أمريكا

الشرطة تستخدم كاميرات عالية الدقة طائرة للتجسس على المواطنين

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن الشرطة الأمريكية بدأت التجسس على مواطنيها في إحدى المدن الأمريكية، التي لم تسمّها، باستعمال كاميرات طائرة عالية الدقة، فوق أكثرِ الشوارع تعرضا للجرائم.

ويَعتبر أنصار هذا النظام الجديد الذي يجري اختباره أنه سيكون مستقبل إنفاذ القانون في موضوع الجرائم، إذ تُمكّن تِكنولوجيا المُراقبة ضابط الشرطة من تصوير المدينة على ارتفاع ميليْن في الجو، والحصول على صورٍ للجناة متلبسين والقبضِ عليهم.

أما المعارضون الذين انتقدوا بشراسة استخدام هذه التقنية، فاعتبروها انتهاكا خطيرا جدا للحياة الشخصية، وفق صحيفة التايمز.