الاحتلال يقتل مقدسية في اليوم العالمي للمرأة !

بطاقة هوية الشهيدة الفلسطينية كما نشرها الإعلام الإسرائيلي

استشهدت، الثلاثاء، الفلسطينية فدوى أبو طير (50 عاماً) من أم طوبا جنوب القدس بعد إطلاق الاحتلال النار عليها قرب باب الحديد بالقدس بحجة محاولة الطعن ليرسل الاحتلال بتبجُّح رسالة أمام العالم في يوم المرأة العالمي أن دماء الفلسطينيات مباحة في أي وقت كان حتى في يوم تكريمها.

وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال أطلقت أكثر من 3 رصاصات على سيدة فلسطينية في شارع الواد بالقدس القديمة، وتركتها تنزف في المكان فيما منعت المواطنين والإسعاف من الاقتراب منها حتى استشهدت.

وأغلقت قوات الاحتلال جميع أبواب المسجد الاقصى، فيما نشرت قوات كبيرة في البلدة القديمة.

من جهتها زعمت مصادر إسرائيلية أن السيدة الفلسطينية حاولت طعن أحد جنود حرس الحدود في المكان، وأن أفراد القوة اطلقوا النار عليها وجرى "تحييدها".

وذكرت القناة "الثانية" العبرية، أن الفلسطينية توفيت متأثرة بجراحها بعد نقلها للمشفى، حيث كانت قد أصيبت بعدة رصاصات بالمنطقة العلوية من جسدها بعد أن حاولت تنفيذ عملية طعن بالمكان، في الوقت الذي أكدت فيه أن أيا من الإسرائيليين لم يصب.