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الاتحاد السعودي لكرة القدم يقرر عدم اللعب في إيران

7/3/2016
 عدنان المعيبد المتحدث باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم _ أرشيف

أكد عدنان المعيبد المتحدث الرسمي باسم  الاتحاد السعودي لكرة القدم أن قرار عدم اللعب بالملاعب الإيرانية للفرق  السعودية بدوري أبطال آسيا نهائي ولا رجعة فيه مطلقا، مبررا ذلك بعدم  مناسبة الملاعب أمنيا للأجواء الكروية .

وأوضح المعيبد بعد ختام اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم الاثنين أن لدى  الكرة السعودية مبادئ لا تحيد عنها، مضيفا " لدينا مبادئ واضحة، اللعب  في إيران غير ممكن والاتحاد الآسيوي يعرف ذلك وقد أعطى لقرار اللعب  بملاعب محايدة مهلة حتى الخامس عشر من شهر مارس ليدرس الوضع وتطوراته  بين البلدين لكن موقفنا ثابت ولن يتغير، لن نلعب هناك وجميع الأندية  السعودية التي لعبت بإيران عانت من الفوضى هناك".

وأشار المعيبد أن أي قرار غير نقل المباريات لن يكون مقبولا لدى اتحاد الكرة السعودي والتنازل عن نقاط المباريات سهل للغاية لأن الأهم هو  سلامة الأندية واللاعبين.

 

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