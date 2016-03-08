الإكثار من شرب الماء يخفض الوزن ويقي من أمراض القلب

الدراسة توصلت أن الإكثار من شرب المياه يخفض أمراض القلب – الأوربية

توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن شرب المزيد من المياه يوميًا يجعل الأشخاص يسيطرون على أوزانهم، ويحدّ من امتصاص الجسم جرعات زائدة من السكريات والصوديوم والدهون المشبعة التي تؤدي للإصابة بأمراض القلب.

وأوضح الباحثون بجامعة إلينوي الأميركية أن شرب المزيد من المياه يوميًا يقلل نسب السكر والكولسترول في الدم، ونشروا نتائج دراستهم أمس الأحد في مجلة التغذية البشرية.

وأضافوا أن معظم الأشخاص يلبون احتياجات الجسم من السوائل عن طريق شرب الماء وغيرها من المشروبات، لكن يمكن الحصول على الماء من خلال تناول بعض الأطعمة، مثل مرق الحساء والكرفس والطماطم والبطيخ.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون استهلاك أكثر من 18 ألفًا و300 من البالغين في الولايات المتحدة في الفترة من 2005 حتى 2012.

ووجد الباحثون أن متوسط الاستهلاك اليومي لمعظم المشاركين كان من كوبين إلى 4 أكواب من المياه يوميًا، وهذا المقدار يمثل حوالي 30% من إجمالي استهلاك المياه اليومي الموصى به.

ويوصي الأطباء بأن يتناول الشخص ما بين 8 إلى 12 كوبا يوميا من الماء، وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك، اعتمادا على وزنه وصحته وطبيعة نشاطه والبيئة التي يعيش فيها، ويمكن الحصول على الماء من الأغذية كالفواكه والخضراوات والحساء، وأيضا من المشروبات مثل الشاي والقهوة والعصائر.

ووجد الباحثون أيضًا أن تناول حوالي ثلاثة أكواب من المياه يوميًا خفض استهلاك الطاقة الكلي لدى المشاركين بمقدار 205 سعرات حرارية يوميًا، كما خفض نسب امتصاص الجسم للصوديوم والدهون المشبعة.

وأشار الباحثون إلى أن الماء يحافظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية ويحمي النخاع الشوكي، ويخلص الجسم من النفايات الضارة من خلال التبول والتعرق وحركة الأمعاء.

وخلصوا إلى أن شرب الماء بكثرة يمكن أن يكون استراتيجية جيدة للحفاظ على الصحة العامة، والحد من استهلاك السعرات الحرارية الكثيرة التي تؤدي للسمنة.