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استطلاع: نصف الإسرائيليين يريدون طرد العرب

8/3/2016

استطلاع: نصف الإسرائيليين يريدون طرد العرب

أظهر استطلاع أن ما يقرب من نصف الإسرائيليين يريدون طرد العرب أو نقلهم خارج إسرائيل.

كما بين الاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن كثيرا من الإسرائيليين، سواء  كانوا يهودا أو عربا فقدوا الأمل في إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني من خلال حل الدولتين.

وأجرى الاستطلاع مركز بيو للأبحاث، وهو مؤسسة بحثية مستقلة مقرها واشنطن، في الفترة من أكتوبر 2014 إلى مايو 2015 .

وقال 48% من الإسرائيليين اليهود إنهم يوافقون أو يوافقون بقوة على ضرورة طرد العرب أو نقلهم خارج إسرائيل.

وشكا ثمانية من بين كل عشرة عرب من تمييز بالغ في المجتمع الإسرائيلي ضد المسلمين الذي يشكلون أكبر أقلية دينية في البلاد.

ويتبرأ القادة الإسرائيليون منذ فترة طويلة من أي تحيز ضد العرب، مشيرين إلى أن العرب ممثلون في البرلمان وفي القضاء بما في ذلك المحكمة العليا.

ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن نحو 40% من الإسرائيليين اليهود يقولون إنه يمكن التوصل لطريقة تتعايش بها إسرائيل مع دولة فلسطينية مستقبلية، بينما تعتقد نسبة مماثلة أن ذلك غير ممكن وهي أرقام لم تتغير نسبيا خلال السنوات القليلة الماضية.

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