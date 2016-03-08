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اتهام مسلمة بالتخطيط لهجوم على مدرستين في الدنمارك

8/3/2016

اتهام فتاة مسلمة بالتخطيط لهجوم "إرهابي" في الدنمرك

اتهمت الشرطة الدنماركية فتاة عمرها 16 عاما اعتنقت الإسلام مؤخرا بالتخطيط لشن هجوم "إرهابي" على مدرستين إحداهما يهودية.

وقالت الشرطة في بيان إن الفتاة حصلت على مواد كيماوية لصنع قنابل من صديق لها.

وأضاف البيان أن صديق الفتاة عمره 24 عاما، قالت وسائل إعلام محلية إنه كان مقاتلا سابقا في سوريا، وُجهت له تهمة الاشتراك في إعداد القنابل.

واعتُقلت الفتاة في 13 يناير/كانون ثاني الماضي، واعتُقل صديقها في اليوم التالي بتهمة تزويد الفتاة بكتيبات عن القنابل من بين اتهامات أخرى.

ونفى الاثنان الاتهامات المنسوبة لهما. ولم تعلن السلطات أو وسائل الإعلام اسميهما وفقا للأعراف في الدنمرك.

وقال جهاز المخابرات الدنماركي إن هذه الاعتقالات لم تغير تقييمه للتهديد الأمني في البلاد والذي صنفه بأنه "خطير" منذ فبراير/شباط 2015، عندما قتل مسلح شخصين في هجومين بالرصاص على مبنى يستضيف ندوة ومعبدا يهوديا في كوبنهاغن قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

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