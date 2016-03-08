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اتفاق لترجمة 150 كتابا إلى العربية بمعرض إسطنبول

8/3/2016

اتفاقية لترجمة 150 كتابا من اللغة التركية إلى اللغة العربية – الأناضول

وقعت دور نشر تركية وعربية اتفاقيات لترجمة 150 كتابا من اللغة التركية إلى اللغة العربية، خلال معرض إسطنبول الدولي الثالث للكتاب الذي بدأ فعالياته في الرابع من الشهر الجاري، ويستمر حتى الثالث عشر منه.

 وصرح والي إسطنبول، واصب شاهين، خلال مشاركته في حفل توقيع الاتفاقيات إن المعرض جمع بين الشرق الأوسط، وآسيا وتركيا، قائلا إن معرض إسطنبول الدولي للكتاب سيصبح مستقبلا نقطة التقاء أهل الفكر والثقافة من مناطق العالم المختلفة.

وأشار رئيس اتحاد مهن الطباعة والنشر التركي، ألب أرسلان دورموش إلى مشاركة 85 ناشرا عربيا في المعرض من فلسطين، ولبنان، ومصر، وسوريا، والسعودية، وتونس، والأردن، واليمن، والإمارات .

واعتبر دورموش أن ترجمة الكتب التركية إلى العربية يعتبر بمثابة بناء جسر بين تركيا والعالم العربي، مشيرا إلى أن عددا من دور النشر العربية والتركية أقامت تعاونا ثنائيا فيما بينها، وأعرب عن أمله في أن يستمر هذا التقارب في المستقبل.

وقال مدير دار نشر "تيماش" التركية، إحسان سونماز إن الدار وقعت اتفاقيات مع 5 دور نشر عربية لترجمة 68 كتابا تركيا إلى العربية، بينهم 18 رواية، و50 كتاب للأطفال، وجميعها لكتّاب تترجم كتبهم للغة العربية للمرة الأولى.

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