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أسيرة محررة: المرأة الفلسطينية ضحت بنفسها من أجل وطنها

8/3/2016

 قالت الأسيرة المحررة من السجون الإسرائيلية  فاطمة الزق إن المرأة الفلسطينية ضحت بنفسها من أجل دينها ووطنها وهى دائما في الصفوف الأولى للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.

وأضافت الزق خلال مشاركتها  مع الجزيرة مباشر " أضربت عن الطعام 21 يوما داخل السجون الإسرائيلية وكدت أفقد الجنين وحرمت من أبسط حقوقي كامرأة .

 من جانبها قالت نيفين ملك الناشطة الحقوقية والمحامية المصرية إن القضية الفلسطينية والقدس الشريف هي شرف الأمة وأن مقاومة الاحتلال عرف دولي،  موضحة أن سكان غزة هم أسرى داخل بيوتهم لما يقع عليهم من اعتداء ومضايقات.  

وأضافت ملك أنه لم يتم إدراج قوانين تصبغ حماية للمرأة المصرية بخصوص التحرش الجنسي حيث يتم الإطاحة بجميع حقوقها على حد قولها .

وأوضحت الناشطة الحقوقية  أنه لاتوجد ضمانات تجعل المرأة المصرية تحصل على حقوقها كاملة  وتحميها من استخدام أجهزة الأمن العنف ضدها واعتقالها بدون وجه حق.

وقالت حنان توفيق زوجة وزير التموين الأسبق باسم عودة "كنا معتقدين أن الباطل قد زهق ولكنه يظل متواجدا"، مضيفة أنها تعانى من طول فترات انتظار الزيارات لزوجها المعتقل وقصر مدة الزيارة .

وقالت الناشطة  بمركز تونس لحرية الصحافة خولة  شبح، إن المرأة  الريفية في  تونس تعانى من  عدة مشاكل منها عدم توفير العمل  وانتهاك حقوقها وغياب حريتها في التعبير عن رأيها.  

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