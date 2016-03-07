7 مارس.. ميلاد "عبلة السينما المصرية" ورحيل "الشيخ بدَّار"

7 مارس.. في مثل هذا اليوم عام 1917 كان ميلاد "عبلة السينما المصرية" الفنانة كوكا.. وفي نفس اليوم عام 2006 كان رحيل الشيخ بدّار "ريتشارد قلب الأسد" الفنان حمدي غيث.

"كوكا" أو تحية إبراهيم بلال.. وُلدت لأب كان ضابطاً بالسودان وأم مصرية ريفية، عرفت بتجسيدها أدوار "البدوية" في معظم أعمالها السنيمائية.. اكتشفها الفنان على الكسار في نفس العام ومنحها دورا صغيرا في فيلم "بواب العمارة"، وبعدها بعام وقفت أمام أم كلثوم في فيلمها "وداد".

الفنانة كوكا مع فريد شوقي من فيلم عنتر بن شداد

وفي عام 1937 رشحها مخرج بريطاني لبطولة فيلم بعنوان "تاجر الملح"، بعد أن أعجب بأدائها في شخصية الزنجية الأمريكية بمسرحية "صندوق الدنيا"، وقامت دعاية الفيلم على أن البطلة أميرة أفريقية، ليُفاجأ الجمهور بعد ذلك بأنها المصرية من أصل سوداني "كوكا".

من أشهر أدوارها دور "عبلة" في فيلم "عنتر بن شداد" أمام وحش الشاشة فريد شوقي، ودور الأم "كنوز" في فيلم يحمل نفس الاسم مع عماد حمدي وكمال الشناوي ونبيلة عبيد، ودور "الخالة راوية" في فيلم "أنكل زيزو حبيبي" مع محمد صبحى والفنانة بوسي وكان هذا آخر أفلامها.

تزوجت "كوكا" من المخرج نيازي مصطفى، وظلت معه طوال حياتها كما دفعته للزواج بأخرى لعدم قدرتها على الإنجاب فتزوج من الراقصة والممثلة نعمت مختار ثم انفصلت عنه، عرفت بأداء شخصية البدوية بأكثر أعمالها.

الفنانين حمدي غيث و كوكا

قدمت "كوكا" أكثر من 40 فيلماً منها: "عنتر وعبلة، ليلى العامرية، عنتر يغزو الصحراء، كنوز، رابحة، سيجارة وكاس، عنتر وعبلة، أرض الأبطال، أنكل زيزو حبيبي".. وتوفيت عام 1979 لكن عبلة المصرية مازالت حاضرة في أذهان الجمهور.

حمدي غيث.. "الشيخ بدار" "ريتشارد قلب الأسد"

هو الأخ الأكبر للفنان المصري الراحل عبدالله غيث، وهما من محافظة الشرقية.. التحق "حمدي" بكلية الحقوق، ثم معهد التمثيل وكان الأول على زملائه، ثم تركها من أجل منحة لباريس لتكملة دراسته المسرحية.

كانت بدايته الفنية عام 1954 مع أول الأفلام التي شارك فيها وهو فيلم "صراع في الوادي" ثم توالت بعده الأفلام لتصل لحوالي 19 فيلماً سينمائياً.. عمل أستاذاً في أكاديمية الفنون، وتولى منصب نقيب الممثلين لأكثر من دورة، كما عمل أيضا بالإخراج المسرحي.

حمدي غيث يتوسط سماح أنور واحمد عبدالعزيز في ذئاب الجبل

كانت أهم أدوار "حمدي غيث" دور أبو سفيان في فيلم "الرسالة"، ورتشارد قلب الأسد ملك انجلترا في فيلم "الناصر صلاح الدين"، والشيخ بدّار في مسلسل "ذئاب الجبل"، ودوره المميز جداً في مسلسل "السيرة الهلالية".

أيضاً أدواره المميزة في أفلام "التوت والنبوت، أرض الخوف، حارة برجوان، إسماعيلية رايح جاي"، بالإضافة إلى أدوار مميزة في مسلسلات أخرى مثل "الفرسان، الشهد والدموع، زيزينيا، المال والبنون".. وتوفي "حمدي غيث" في مثل هذا اليوم عام 2006 عن عمر 82 عاماً.