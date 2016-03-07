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وداعا "Ray Tomlinson " مخترع البريد الإلكتروني

6/3/2016
 
" Ray Tomlinson "

توفى أمس الأحد " Ray Tomlinson " مخترع البريد الإلكتروني إثر نوبة قلبية أصابته عن عمر يناهز 74 عاماً ، ففي عام 1971 اخترع أول نظام بريد إلكتروني شبكي في شبكة ARPANET بحيث يمكن لشخصين تبادل الرسائل عبر شبكتين مختلفتين.

ومنذ ذلك اليوم استخدم الشكل العام للعناوين user@host المعمول به حتى يومنا هذا.

بالطبع في بدايات البريد الإلكتروني كان مختلفاً جداً عن اليوم، واحتاج حتى 1977 ليصبح معياراً متعارفاً عليه جيداً على أنه نظام بريد إلكتروني. لكن بعد تلك الفترة كان البريد الإلكتروني أهم ثورة في عالم التواصل المكتوب.

العالم مدين بالشكر لـ Ray Tomlinson على اختراعه الذي قدم الكثير للبشرية باختراعه هذا ، الذي قدم تسهيلات لا توصف في المعاملات الشخصية و التجارية بإختراعه هذا .

أيضا ساهم اختراعه في التقليل بشكل كبير من استهلاك الورق و بالتالي الحفاظ على البيئة .

 

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