"نمر جائع" للبيع في غزة .. من يشتري ؟

يتفاوض الغزاوي محمد عويضة لبيع أحد النمور التي كانت تضمها حديقة الحيوان الخاصة به والواقعة في بلدة خان يونس، بعد أن تحولت حديقته إلى أطلال جراء الحرب ومصاعب الاقتصاد، ما جعله عاجزا عن إطعام الحيوانات .

حديقة الحيوان المملوكة لعويضة تحولت إلى مجموعة بائسة مؤلفة من 15 حيوانا هزيلا لم يعد قادرا على إطعامها ، وبعد أن نفق نحو 200 حيوان ، يقول عويضة أنه قام بتهريب الكثير من حيواناته عبر الأنفاق إلى الأراضي المصرية إشفاقا عليها من الموت جوعا .

النمر الذي يعرضه عويضة للبيع يقول إنه لم يذق الطعام منذ أكثر من أربعة أيام، ويقول إنه يتفاوض لبيع النمر الجائع بنحو 23 ألف دولار لأحد سكان غزة يربي أشبال الأسود ، ولم يكن النمر وحده هو الحيوان المعروض للبيع إنما تضم المجموعة المعروضة للبيع أيضا نعامة وسلحفاة وطائر بجع.