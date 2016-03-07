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مقتل وإصابة 5 من قوات الأمن المصرية بشمال سيناء

7/3/2016

تفجيرات في مركبات قوات الأمن المصرية بسيناء – أرشيف

قالت مصادر أمنية وطبية مصرية إن اثنين من قوات الأمن قتلا فيما أصيب ثلاثة آخرون (الاثنين) عندما انفجرت عبوة ناسفة في مركبة مدرعة كانوا يستقلونها بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

وأضافت المصادر أن متشددين زرعوا العبوة الناسفة على الطريق الدولي بمدخل العريش -كبرى مدن شمال سيناء وفجروها عن بعد أثناء مرور المركبة التابعة للشرطة 

وأمس الأحد قالت مصادر أمنية إن ستة من قوات الأمن ومسعفا قتلوا في هجومين بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء بينما قال الجيش إنه قتل خمسة يشتبه في أنهم متشددون خلال عملية أمنية بالمنطقة.

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