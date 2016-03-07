مصر: التأديب يقرر إحالة المستشار زكريا عبد العزيز للمعاش

إحالة المستشار زكريا عبد العزيز للمعاش

قرر مجلس التأديب والصلاحية بالمجلس الأعلى للقضاء المصري ، إحالة المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، للمعاش، على إثر اتهامه باقتحام مباني أمن الدولة إبان ثورة يناير.

كانت محكمة استئناف القاهرة في وقت سابق، قد قررت وقف المستشار زكريا عبد العزيز، عن العمل، تنفيذًا لقرار قاضى التحقيق بإحالته للجنة الصلاحية واعتبرته فى إجازة حتمية لحين الفصل فى دعوى الصلاحية رقم 5 لسنة 2015، إعمالا لنص المادة 11 من قانون السلطة القضائية

وتضمن ملف القضية تقريرًا أعدته لجنة الخبراء المشكلة من قبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول الفيديوهات التى تم عرضها على موقع اليوتيوب وبعض برامج التوك شو التى ذكر فيها أن المستشار زكريا عبد العزيز وعددا من النشطاء ظهروا خلال اقتحام مقرات أمن الدولة.