لتلك الأسباب.. "الإفطار" أهم وجبات اليوم

أكدت خبيرة الطهي، بسمة النعيمي، على أهمية وجبة الإفطار بالنسبة للإنسان واعتبرتها أهم وجبة وأقواها على مدار اليوم حيث إن الجسم يكون في كامل طاقته واستعداده للحرق مثل محرك السيارة وبالتالي فالإفطار وجبة أساسية لإمداده بالطاقة شريطة أن يكون صحياً.

وأضافت خلال لقائها بنافذة "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" (الاثنين) أن الطعام الصحي يعني وجبة بها ألياف كثيرة ومطبوخة بطريقة صحية خالية من الدهون لتحقق توازناً في الجسم لحياة صحية خالية من الأمراض والسمنة.

وأوضحت "خبيرة الطهي" أنه يـفضـل أن يتـم تقديـم وجبة إفطار الأطفال فـي أشـكـال مـحببـة لقلوبهـم حتـى يحرصوا على تناولها يومياً، لافتة إلى أن الأكــل الصحي اليومي هو أن تــتــنــاول 5 إلــى 6 وجــبــات خــفــيــفــة على مـدار الـيـوم.

وتابعت: "لا أشجع اسـتـخـدام ربـات الـبـيـوت للزيوت الـخـاصـة بـالـقـلـي لأنـهـا غـيـر صـحـيـة وقد تسبب أمراضاً عدة، كما لا يـفـضـل قـلـي الـبـيـض بـاسـتخدام "زيـت الـزيـتـون" لأنـه لا يـتـحـمـل الـنـار ويـفـقـد قيمته الغذائية".

وأشارت "النعيمي" إلى أنه يُفضل تـناول الفواكه أو بعض الخضراوات الـخـفـيفـة بيـن وجبتي الإفطار والغداء ولا يفضل تناول السكريات، وللمتأخرين في الاستيقاظ من النوم عليهم ألا يكترثوا بمضي الوقت وأن يبدأوا يومهم بالإفطار وليس وجبة الغذاء.

وقامت بتحضير وجبة الإفطار وهي "كاب كيك البطاطا" المكونة من البطاطا المسلوقة والبيض وقليل من الجبن والكركم والأورغانو ويمكن إضافة مبشور الجزر أو السبانخ أو البطاطا الحلوة عليها، وهي وجبة سريعة وسهلة وصحية وتحتاج فقط إلى ربع ساعة في الفرن.

وأكدت "خبيرة الطهي" على أهمية البطاطا "البطاطس" الغنية بالكالسيوم والمهمة خاصة لمن لا يحبون شرب الحليب، وهي غنية أيضاً بالألياف، وهي لا تؤدي للسمنة إلا إذا تناولتها بعد انقطاع مع الخبز، كما نصحت بتناول كوب من الحليب قليل الدسم مع وجبة الإفطار، أو الماء المغلي المضاف إليه لزنجبيل والليمون وجوز الطيب.

أما وجبة الغداء فكانت "برياني الدجاج بالتمـر هندي" ومكوناتها عبارة عن دجاجـة وكوسة وبصـل وكوب أرز بسمتـي وكوبين من الخضروات وتمـر هندي، ويمكن إضافة الصلصـة والثوم والكركـم وشرائح الزنجبيل المحفوظة جيداً، ويوضع صحن الدجاج في الفرن لمدة تتراوح بين ساعة وساعة ونصف الساعة بدون أي زيوت.