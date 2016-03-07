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لاجئ يظل على قيد الحياة بعد اختبائه 10 ساعات في طائرة شحن

7/3/2016
  طائرة سويدية _ أرشيف

ذكرت الشرطة السويدية اليوم الاثنين أن  لاجئا متسللا  جرى العثور عليه في طائرة من إثيوبيا إلى العاصمة  السويدية "ستوكهولم" ظل على قيد الحياة بعد رحلة استمرت عشر ساعات عبر  فيينا في حاوية ضغط في مخزن الأمتعة. 

 وقال المتحدث باسم الشرطة السويدية "لارس بيستروم" في تصريحات صحفية إن الرجل  البالغ من العمر27عاما،  إثيوبي وقدم طلب لجوءً في  السويد.

وجرى إخطار الشرطة وموظفي الإسعاف ولكن الفحص الذي خضع له  لم  يظهر حاجته لرعاية طبية. 

وقال "جون لايف"  من شركة " سويدافيام " التي تشغل  المطار إن موظفي تفريغ  الأمتعة في مطار "ستوكهولم أرلاندا" عثروا على  الرجل خلال إنزال حمولة  طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وصلت في وقت مبكر من اليوم  الاثنين.  

وفي أغسطس الماضى، نجا متسلل أخر من إثيوبيا من رحلة مماثلة في مخزن الأمتعة بطائرة  متجهة إلى ستوكهولم.

وكان قد قدم أيضا طلب لجوء وقال إنه اختبأ في مخزن  الشحن في مطار بولي في أديس أبابا.    

  

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