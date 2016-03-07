طائرات للنساء فقط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

شركة طيران الهند "إير إنديا"

أعلنت شركة طيران الهند "إير إنديا" إطلاق ما قالت إنها أطول رحلة طيران جميع أفراد طاقمها من النساء فقط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.



وقال براسادا راو المتحدث باسم الشركة إن الرحلة، من نيودلهي إلى سان فرانسيسكو، انطلقت صباح اليوم الأحد. ويتكون الطاقم من أربع قائدات طائرات وطاقم ضيافة من عشر مضيفات.



وستقطع الطائرة مسافة 12300 كلم في رحلة تستمر ست عشرة ساعة دون توقف، ومن المقرر أن تعود الطائرة يوم الثامن من مارس، الذى يوافق اليوم العالمي للمرأة".



وتولت عناصر نسائية ترتيب جميع مراحل الرحلة من إجراءات تسجيل الوصول والمناولة الأرضية ومراقبة حركة المرور. وقال راو :"سنتواصل قريبا مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل أطول رحلة طيران جميع القائمين

عليها من السيدات".



ونشرت الشركة إعلانات في الصحف الصادرة اليوم وصفت فيها الرحلة بأنها تسجل "رقما قياسيا" وأنها ستشغل 22 رحلة نسائية شبيهة بعد غد الثلاثاء الذي يوافق الثامن من مارس.