البث الحي
منوعات

طائرات للنساء فقط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

6/3/2016
 
شركة طيران الهند "إير إنديا"

أعلنت شركة طيران الهند "إير إنديا" إطلاق  ما قالت إنها أطول رحلة طيران جميع أفراد طاقمها من النساء فقط بمناسبة  اليوم العالمي للمرأة.
     
وقال براسادا راو المتحدث باسم الشركة إن الرحلة، من نيودلهي إلى سان  فرانسيسكو، انطلقت صباح اليوم الأحد. ويتكون الطاقم من أربع قائدات  طائرات وطاقم ضيافة من عشر مضيفات.
     
وستقطع الطائرة مسافة  12300 كلم في رحلة تستمر ست عشرة ساعة دون توقف،  ومن المقرر أن تعود الطائرة  يوم الثامن من مارس، الذى يوافق  اليوم العالمي للمرأة".
     
وتولت عناصر نسائية ترتيب جميع مراحل الرحلة  من إجراءات تسجيل الوصول  والمناولة الأرضية ومراقبة حركة المرور. وقال راو :"سنتواصل قريبا مع  موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل أطول رحلة طيران جميع القائمين 
عليها من السيدات".
     
ونشرت الشركة إعلانات في الصحف الصادرة اليوم وصفت فيها الرحلة بأنها  تسجل "رقما قياسيا" وأنها ستشغل 22 رحلة نسائية شبيهة بعد غد الثلاثاء  الذي يوافق الثامن من مارس.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)