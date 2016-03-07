شبكة الجزيرة تنظم ثلاث فعاليات دولية في مارس

ثلاث فعاليات دولية لشبكة الجزيرة الإعلامية في مارس

تنظم شبكة الجزيرة الإعلامية، ضمن تحضيراتها للاحتفال بالذكرى العشرين لانطلاقتها، ثلاث فعاليات دولية متتالية ما بين 19 و23 مارس الجاري بالدوحة، هي منتدى الجزيرة العاشر، والقمة العالمية للإعلام، والمؤتمر السنوي للمعهد الدولي للصحافة.

وينظم منتدى الجزيرة في نسخته العاشرة هذا العام تحت عنوان "التدافع الإقليمي والدولي في الشرق الأوسط" خلال يومي 21 و22 مارس، بحضور عدد من السياسيين والباحثين العرب والأجانب، ويتحدث فيه جمع من المهتمين بالشأن الإقليمي لتدارس تداعيات الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

كما تنظم الشبكة مؤتمر القمة العالمية للإعلام في الفترة من20 إلى 21 مارس، تحت شعار "مستقبل الأخبار والمؤسسات الإخبارية"، بحضور عدد كبير من مسؤولي المؤسسات والوكالات الإخبارية من مختلف دول العالم، يبحثون مستقبل العمل الإعلامي، والتحديات التي يفرضها التطور الهائل في تقنيات الاتصال ومنصات الإعلام الجديد.

وتستضيف شبكة الجزيرة الإعلامية كذلك، الدورة السنوية للمؤتمر العالمي للمعهد الدولي للصحافة في الفترة من 19 حتى 21 مارس، والتي تنظم تحت شعار "الصحافة مهددة : سلامة الصحفيين ومهنيتهم في عالم خطر"، يبحث فيها أعضاء المؤتمر المخاطر والتحديات التي تهدد سلامة الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، ويتحدث في الدورة خبراء وناشطون من دول مختلفة.

الدكتور مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، قال إن تنظيم هذه الفعاليات الكبرى يأتي لتأكيد التزام الجزيرة بحرية الصحافة والتعبير، وسعيها لتطوير صناعة الإعلام بمختلف مجالاتها، مؤكداً أن الشبكة فخورة باستضافة هذه النقاشات المتخصصة وجلسات الحوار المهمة التي يديرها سياسيون وخبراء ضمن تحضيراتها للاحتفال بالذكرى العشرين لانطلاقتها، مشيدًا بالتعاون الذي قدمه مسؤولو المعهد الدولي للصحافة والقمة العالمية للإعلام لاستضافة هذه الفعاليات.